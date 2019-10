Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Wohnmobil in Brand geraten

Zwei ausgebrannte Fahrzeuge, fünf weitere beschädigte Pkw, eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro sind die Bilanz eines Wohnmobilbrandes am frühen Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz Döbele. Der 25-jährige Besitzer eines Wohnmobils nahm gegen 06:40 Uhr seinen im Fahrzeug verbauten Gasherd in Betrieb, um eine Speise zuzubereiten. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Herd dabei in Brand, so dass das Feuer auf das gesamte Fahrzeug übergriff. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand sowohl das Wohnmobil als auch ein daneben abgestellter Audi in Vollbrand. Trotz sofort durchgeführtem Löschangriff der Feuerwehr Konstanz, welche mit 16 Einsatzkräften am Brandort im Einsatz war, wurden fünf weitere geparkte Pkw auf Grund der thermischen Belastung teilweise massiv beschädigt. Der 25-jährige Wohnmobilbesitzer wurde durch das entstandene Rauchgas leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

