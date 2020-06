Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Zweite Nachtragsmeldung zu "Fahndung nach Einbrecher" - Täter flüchten nach Einbruch

Ahaus (ots)

Fünf Armbanduhren haben am Montagmorgen Einbrecher in Alstätte erbeutet. Mindestens zwei Täter flüchteten zunächst zu Fuß vom Tatort. Eine Zeugin hatte den Einbruch gegen 09.40 Uhr an der Högerstraße beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, woran auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Den Tätern gelang dennoch die Flucht. Die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zugang in das Wohnhaus verschafft und nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen beschreiben die Einbrecher wie folgt: Täter 1: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, dunkle Haare, schlanke Statur, blaue Regenjacke, blaue Jeans Täter 2: männlich, ca. 25-35 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Lederjacke, blaue Jeans. Zeugen bemerkten zur Tatzeit am Alstätter Freibad ein dunkles Auto. Vermutlich handelte es sich um einen dunklen BMW der X-Reihe. Das Fahrzeug sei später mit mehreren Personen besetzt gesehen worden, auf die zum Teil die Täterbeschreibung passte. Die ersten beiden Buchstaben des Kennzeichens am Fahrzeug sollen "WF" lauten. Die Kriminalinspektion 1 bittet Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

