Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Elektrorad entwendet

Ahaus (ots)

Diebe haben am Bahnhof in Ahaus ein Pedelec gestohlen. Die Tat spielte sich am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr ab - in dieser Zeitspanne erbeuteten die Täter ein anthrazitfarbenes Damenrad vom Typ Fischer Pro. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

