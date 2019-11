Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht auf der L390/Ecke Neersbroicher Straße

Mönchengladbach (ots)

Der Fahrer eines silbernen Kleinwagens hat am Freitag, 22.11.2019, gegen 18:15 Uhr, beim Fahrstreifenwechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen das Auto eines 48-jährigen Erkelenzers gestreift und sich danach entfernt. Unfallort war die L390/Neersbroicher Straße in Fahrtichtung BAB 52. Hier hatte der Erkelenzer auf dem rechten von zwei Fahrstreifen hinter anderen Autos an einer roten Ampel gewartet. Als die Ampel auf Grünlicht umgesprungen sei, sei der Fahrer mit dem silbernen Auto vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und habe den grauen Skoda des Erkelenzer linksseitig gestreift. Hinter der Kreuzung hielt der 48-Jährige an. Der Unfallgegner setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Im flüchtigen Auto soll ein Mann mit dunklen Haaren gesessen haben. Der silberne Kleinwagen hätte zahlreiche Schäden gehabt. Das abgelesene Kennzeichen mit Bonner Ortskennung ist nicht ausgegeben. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Tel.-Nr. 02161-29-0 (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell