Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Werkzeug gestohlen

Heiden (ots)

Einen Akku-Winkelschleifer der Marke Makita sowie ein Ladegerät für Autobatterien haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Heiden entwendet. Die Tat spielte sich auf einem Grundstück an der Straße "Auf der Höhe" ab - dort waren die Täter in einen Lagerraum eingedrungen. Mitgehen ließen sie auch noch einen Tretroller und ein Longboard. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell