POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Arbeiter schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Mittwochnachmittag einen 49-Jährigen ins Krankenhaus. Der Mann arbeitete in Höhe des vierten Stockwerks auf einem Gerüst an einem Gebäude in der Mosbacher Bussestraße, als eine Bodendiele brach und er auf die nächste Ebene des Gerüsts stürzte. Er musste vom Gerüst geborgen und vom Notarzt versorgt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

