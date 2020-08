Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Diesel - Einbruch in Einfamilienhaus - Bedrohung mit Messer

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Diesel gestohlen

Philippsthal - In der Nacht zu Mittwoch (05.08.) brachen Unbekannte den Tankdeckel an einem VW Transporter auf. Im Anschluss zapften sie aus dem Tank circa 30 Liter Diesel ab. Das Fahrzeug war im Bereich der Mühlenstraße abgestellt gewesen. In unmittelbarer Nähe des Tatortes wurde an einem weiteren Fahrzeug, einem Ford Transit, versucht der Tankdeckel aufzubrechen, was jedoch missglückte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 180 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - In der Nacht von Dienstag (04.08.) auf Mittwoch (05.08.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hopfengarten" ein. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in das Gebäude und durchsuchten dies. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - Am Dienstag (04.08.), zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Mistelweg einzubrechen. Die Täter hebelten an der Terrassentür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Bedrohung in Wohnsitzlosenunterkunft

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (05.08.), gegen 09:00 Uhr, kam es zu einer Bedrohung innerhalb einer Unterkunft für Wohnsitzlose in der Straße "Am Ententeich". Ein 36-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bedrohte einen 38-jährigen Bewohner der Unterkunft mit einem Messer. Dieser konnte sich in seinem Zimmer einschließen und die Polizei alarmieren, welche den Täter festnahm. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Zum Zeitpunkt der Tat stand der Täter erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und wurde bei der Polizei ausgenüchtert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, PHK Pressesprecher

