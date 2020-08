Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw zerkratzt

Lauterbach - Am Mittwoch (05.08.), zwischen 08:00 Uhr und 13:20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Opel Mokka, welcher in der Spessartstraße abgestellt war. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, PHK Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell