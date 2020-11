POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 15.11.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldungen für den Bereich der Polizeiinspektion Diepholz, Einsatz- und Streifendienst

Diepholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, den 14.11.2020, gegen 22:30 Uhr, wurde ein 21-jähriger Wagenfelder als Führer eines Pkw VW Golf auf dem Groweg in Diepholz im Rahmen der Verkehrsüberwachung durch eine Streifenwagenbesatzung des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz angehalten und kontrolliert. An dem Pkw befanden sich Kennzeichen, die nicht für das geführte Fahrzeug ausgegeben waren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und der Pkw VW weder zugelassen noch versichert ist. Gegen den 21-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Lembruch - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Freitag, den 13.11.2020, um 17:43 Uhr, beschädigte der Führer eines Wohnmobils aus Wilhelmshaven im Bereich des neuen Wohnmobilparkplatzes Göttkers Hof, eine Grauwasser-Entsorgungsstation. Nach Nutzung der Anlage fuhr der Fahrzeugführer mit seinem Wohnmobil los und stieß beim Wendevorgang mit der hinteren linken Fahrzeugseite gegen die wasserführende Säule der Anlage. Hierbei wurde die Säule und die Aufnahme für den Wasserschlauch beschädigt. An dem Wohnmobil brach ein Schloss einer Stauklappe ab. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher noch nicht näher beziffert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden aufgenommen.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit landwirtschaftlichem Zug, 1 Person leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall auf dem Flöthweg in Wagenfeld, wurde am Samstag, 14.11.2020, gegen 11:10 Uhr, der Führer des Ackerschleppers Case leicht verletzt. Der 43-jährige Wagenfelder befuhr mit seinem landwirtschaftlichen Zug den Flöthweg aus Richtung der Mindener Straße in Richtung der Straßen Mömshardt/Auf der Molkenhardt. In Höhe des Hauses Nummer 97 geriet der landwirtschaftliche Zug zunächst auf den rechtsseitigen Grünstreifen, fuhr im weiteren Verlauf in die tieferliegende, wasserführende Flöth und stürzte dort um. Der 43-jährige Wagenfelder wurde bei dem Verkehrsunfall zunächst mit einem Bein eingeklemmt. Er konnte jedoch schnell durch Ersthelfer befreit werden. Der Wagenfelder wurde leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Das austretende Öl wurde durch die schnell einschreitenden Kameraden der Feuerwehr Wagenfeld und Ströhen durch das Setzen von zwei Ölsperren gestoppt und konnte aufgenommen werden. Der umgestürzte Ackerschlepper und der mitgeführte Anhänger wurden aus der schwierigen Lage durch den engagierten Einsatz der beteiligten Feuerwehren mit einem Bagger und einem Rüstzug geborgen. Die Ursache für den Unfall könnte durch einen technischen Defekt an der Zugmaschine verursacht worden sein.

Pressemeldungen für den Bereich des Polizeikommissariats Sulingen

Sulingen-Rathlosen, Nackter Mann löst Polizeieinsatz aus - Zeugenaufruf Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde durch einen Spaziergänger im Waldgebiet Rahtloser-Gehege eine circa 20 Jahre alte, männliche Person gesichtet, welche lediglich mit grünen Sportschuhen bekleidet war. Da der Mann durch die alarmierte Polizei zunächst nicht aufgefunden werden konnte, wurde das betreffende Waldstück umstellt und durchsucht. Hierbei kam auch eine Drohne der Feuerwehr Sulingen zum Einsatz. Die Absuche blieb jedoch erfolglos. Zeugen, die den nackten Mann gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sulingen unter der Rufnummer 04271 9490 zu melden.

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr - Tankvorgang zieht Strafverfahren nach sich Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Tankanlage in der Nienburger Straße in Sulingen einen verhaltensauffälligen, litauischen Staatsbürger fest, welcher an seinem Pkw einen Tankvorgang vornehmen wollte. Durch eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte festgestellt werden, dass der 35-jährige Mann bereits selbst mit Alkoholika "vollgetankt" war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein in amtliche Verwahrung genommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sulingen, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf Am Samstagnachmittag, im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 13:25 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Warenhandelsgesellschaft in der Obere Straße in Sulingen vermutlich im Rahmen eines Ein-/Ausparkvorgangs in/aus einer Parklücke ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. An dem geparkten schwarzen VW Golf entstand im Bereich des Frontstoßfängers ein Sachschaden von circa 750 EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sulingen unter der Rufnummer 04271 9490 zu melden.

Pressemeldungen für den Bereich des Polizeikommissariats Syke

Bruchhausen-Vilsen - Schwerer Diebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf Am Samstag, den 14.11.2020, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr zerstörte ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines Pkw BMW, welcher auf dem Parkplatz der Klostermühle Heiligenberg abgestellt war. Im Anschluss entwendete er die im Pkw befindliche Handtasche einer 42-jährigen Geschädigten aus Bruchhausen-Vilsen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938250) oder der Polizei Syke (04242/9690) zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Zigarettenautomat in Süstedt schwer beschädigt - Zeugenaufruf Am Sonntag, den 15.11.2020, gegen 04.15 Uhr, kam es in Süstedt, An der Bahn, zu einem lauten Knall. Anwohner riefen im Anschluss die Polizei, die einen zerstörten Zigarettenautomaten feststellen konnten. Zeugen teilten im Nachhinein mit, dass zwei Personen nach dem Knall zu Fuß geflüchtet seien. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938250) oder der Polizei Syke (04242/9690) zu melden.

Bassum - Sachbeschädigung an Briefkasten und Pkw - Zeugenaufruf In der Zeit von Freitag, 13.11.2020, 22.30 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 08.00 Uhr wurde ein Briefkasten an einem Wohnhaus an der Bremer Straße in Bassum mittels unbekannten Knallkörper zerstört. Durch umherfliegende Teile des Briefkastens wurde zudem der auf dem Grundstück abgestellte Pkw beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Bassum (04241/971680) oder der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Bassum - Verkehrsunfall/Unfallverursacher unter Alkoholbeeinflussung Am Sonntag, den 15.11.2020, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Bassum mit seinem Pkw die Hauptstraße von Neubruchhausen in Richtung Bassum. Auf gerader Strecke kam der 18-jährige alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte im Seitenraum mit einem Baum und kam auf dem Dach liegend mit seinem Pkw zum Stillstand. Im Anschluss konnte er sich mit leichten Verletzungen selbstständig aus dem Pkw befreien. Am Pkw und an der Unfallstelle entstand ein Gesamtschaden von ca. 11000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim 18-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine AAK von 1,63 Promille. Dem Unfallverursacher wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 18-jährigen wurde sichergestellt. Pressemeldungen für den Bereich des Polizeikommissariats Weyhe

Trunkenheitsfahrt/Fahren ohne Fahrerlaubnis in Weyhe Am Sonntag, gegen 00:15 Uhr, wurde im Bereich der KGS Kirchweyhe ein Pkw im Graben gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass ein noch vor Ort befindlicher, 16-jähriger Weyher das Fahrzeug seines Vaters unberechtigt in Gebrauch genommen hatte. Folgend war er vermutlich aufgrund von Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss im Bereich der Hauptstraße/Kirchweyher Heide von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein nennenswerter Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Stuhr-Moordeich Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall in der Straße "Stiller Weg" in Stuhr-Moordeich gemeldet. Ein 17-jähriger Delmenhorster war mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg und hatte vermutlich aufgrund von Alkoholbeeinflussung einen geparkten Pkw übersehen. Er fuhr mit seinem Fahrrad gegen die Front des Pkw, stürzte auf die Motorhaube und schlief dort ein. Der Radfahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von deutlich über 2 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach der Blutentnahme wurde der Jugendliche an den Vater übergeben.

Einbruch in Schuppen in Stuhr-Moordeich - Zeugenaufruf In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter die Holztür eines Carport-Anbaus in der Emil-Nolde-Straße in Stuhr-Moordeich auf. Aus dem Schuppen wurde diverses Werkzeug sowie zwei Fahrräder entwendet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Weyhe unter Tel.: 0421/8066-0.

