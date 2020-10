Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Ermittlungen wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetz - Zeugen gesucht

Au am Rhein (ots)

Nach dem Auffinden von verendeten Fischen im Teich eines Gartens in Au am Rhein, ermitteln nun die Beamten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt. Am Montagabend fand ein Ehepaar im getrübten Wasser ihres Gartenteiches zehn verendete Koi-Karpfen vor. Die Ermittler entnahmen Gewässerproben und brachten diese gemeinsam mit den leblosen Fischen zur Untersuchung in das zuständige Veterinäruntersuchungsamt. Der Wiederbeschaffungspreis der Fische liegt im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz dauern an. Wer Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell