Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Rastatt, Forbach - Nach schwerer räuberischer Erpressung festgenommen

Rastatt, Forbach (ots)

Nach der schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in Forbach am späten Sonntagabend konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Der junge Mann trat am Montag in Rastatt offenbar erneut in Erscheinung und wurde noch am selben Abend festgenommen.

Ihm wird vorgeworfen, am Montag gegen 18:50 Uhr eine Seniorin vor ihrer Wohnungstüre im Stadtteil `Dörfel` in Rastatt attackiert und mit einem Messer bedroht zu haben, um in ihrer Wohnung an Wertgegenstände zu gelangen. Mit Bargeld, dem Ehering der Dame und weiteren Wertgegenständen ergriff der junge Mann die Flucht. Durch den Sturz im Rahmen des Angriffs zog sich die Seniorin eine schwere Verletzung zu und wurde zur Behandlung in eine Klinik nach Rastatt gebracht.

Der Einsatz von zwei Bürgern führte am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, schließlich zur Festnahme des Beschuldigten. Offenbar wurde er als Verdächtiger bezüglich des Vorfalls in der Tankstelle erkannt und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Gaggenau im Bereich des Bahnhofs in Forbach festgehalten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wird der 21-jährige serbische Staatsangerhörige noch heute einer Haftrichterin vorgeführt. /ma

