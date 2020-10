Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Bislang Unbekannte demolierten am Montagabend gegen 19.30 Uhr einen Verteilerkasten in der Weizer Straße. Die drei Vandalen stießen hierbei einen der Verteilerkästen um, was zur Folge hatte, dass das Internet in den umliegenden Wohnungen ausfiel. Nach ersten Ermittlungen soll es sich vermutlich um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben, die anschließend in Richtung Burgwaldsee geflüchtet seien. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

