Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Doppeltes Pech für Autofahrer

Freiburg (ots)

Doppeltes Pech hatte ein Autofahrer am Mittwochabend, 07.10.2020, in Murg. Nicht nur, dass er unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Auch wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass sein Führerschein nicht mehr gültig war. Gegen 17:30 Uhr hatte ein 94-jähriger Audi-Fahrer dem 24-jährigen Fiat-Fahrer in der Hauptstraße die Vorfahrt genommen. Die Autos stießen zusammen, wobei ein Blechschaden von rund 8000 Euro entstand. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Da der Fiat-Fahrer keinen EU-Führerschein hatte und sich schon seit über zwei Jahren in Deutschland aufhielt, war seine ausländische Fahrerlaubnis nicht mehr gültig. So wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

