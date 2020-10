Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht bei Wendemanöver

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[St. Märgen;]

Am 02.10.2020, gegen 12:45 Uhr, kam es in der Pfändlermatte in St. Märgen zu einer Unfallflucht.

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Wenden den Holzzaun eines Anwohners und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR.

Eine Nachbarin konnte den Unfall beobachten und das Kennzeichen dem Geschädigten mitteilen. Der Beschuldigte hat trotz Kontaktaufnahme durch den Geschädigten bislang keine Personalien angegeben.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

