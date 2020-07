Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Raum: Unbekannte gelangen rechtswidrig in den Besitz einer EC-Karte und der dazugehörigen PIN - Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro

Schrieheim/Rhein-Neckar-Raum (ots)

Bereits am Samstag, den 11.07.2020 wurde gegen 15 Uhr durch einen oder mehrere unbekannte Täter am Geldautomaten einer Bankfiliale in Schriesheim unberechtigt Auszahlungen in Höhe von mehreren Tausend Euro vorgenommen. Die Unbekannten gelangten - vermutlich durch Ausspähen - rechtswidrig in den Besitz der EC-Karte und der dazugehörigen PIN der Kundin, die kurz zuvor in der Bankfiliale eine Überweisung am Kontoauszugsdrucker getätigt hatte. Personen, die Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim.

Wer am Bankautomat Geld abheben will - darauf weist die Polizei in diesem Zusammenhang hin - sollte vorsichtig sein. Betrüger nutzen diese Gelegenheit, um am Automaten die PIN ihrer Opfer auszuspähen. Anschließend stehlen sie deren Geldkarte und räumen die Konten ihrer Opfer leer. Insbesondere auf ältere Menschen haben es die Täter abgesehen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann:

- Achten Sie darauf, dass Sie beim Eingeben der PIN nicht von anderen beobachtet werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben. - Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe vollständig ab, z.B. mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (Geldbörse etc.). - Nutzen Sie keinen Bankautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint. Verständigen Sie bei Verdacht auf Manipulation die Polizei. - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank. - Haben Sie den Verdacht, dass jemand Ihre Kartendaten ausgelesen hat, lassen Sie die Karte umgehend über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell