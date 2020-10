Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl in Drogeriemarkt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Neustadt;]

Am 08.10.2020, gegen 17 Uhr, betrat eine junge Frau einen Drogeriemarkt in der Scheuerlenstraße und bezahlte an der Kasse einen Teil ihrer Ware.

Als die 19-jährige Kundin den Markt verlassen wollte, ertönte die Diebstahlsicherung. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte weitere unbezahlte Ware in ihrer Tasche aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat ein Strafverfahren gegen die junge Frau eröffnet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

E.U. 07651-93360

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell