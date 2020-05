POL-AC: Schlägerei im Hinterhof - Polizei nimmt vier Tatverdächtige auf der Flucht fest

Polizei Aachen

Schlägerei im Hinterhof - Polizei nimmt vier Tatverdächtige auf der Flucht fest

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (19.05.2020) gegen 16.15 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern in einem Hinterhof eines Kiosks an der Trierer Straße in Brand. Dort attackierten fünf mit einem Pkw angereiste Täter drei Männer aus dem Kiosk mit Pfefferspray und einem Baseballschläger; ein Geschädigter wurde dabei leicht durch das Spray verletzt. Versuchte Schläge mit dem Baseballschläger konnten von den Geschädigten abgewehrt werden. Bei der anschließenden Flucht der Täter wurde das Fluchtfahrzeug noch auf der Trierer Straße von der Polizei angehalten. Die fünf tatverdächtigen Insassen, im Alter zwischen 19 und 23 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Bei ihrer Durchsuchung und der ihres Autos fanden die Beamten das Pfefferspray, den Baseballschläger, Betäubungsmittel und eine Reizgaspistole und stellten diese sicher. Die teilweise bereits strafrechtlich in Erscheinung getretenen Männer erwartet nun ein weiteres Verfahren; die Kripo hat die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (pw)

