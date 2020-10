Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zeugensuche nach Streifvorgang zweier Autos bei Rüttehof

Freiburg (ots)

Auf der L 155 zwischen Wehr und Rickenbach haben sich am Donnerstag, 08.10.2020, gegen 16:40 Uhr, zwei Autos gestreift. Eine 32 Jahre alte Frau war mit ihrem VW Golf in Richtung Wehr unterwegs, als es nach der Abzweigung Rüttehof vor der dortigen Haarnadelkurve zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Am VW der Frau wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Das andere Fahrzeug entfernte sich unerkannt. Bei diesem soll es sich um einen weißen kleineren Pkw gehandelt haben. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) bittet um Zeugenhinweise.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell