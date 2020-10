Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneuter Diebstahl von Werkzeugen und Baumaschinen auf Wangerooge - Polizei bittet um Achtsamkeit und um Mitteilung über verdächtige Beobachtungen

Wangerooge (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 08.10.2020, kam es in der Charlottenstraße, Höhe Jadestraße, erneut zu einem Einbruch in eine Baustelle und erneut sind wieder diverse Werkzeuge und Baumaschinen entwendet worden. Bislang unbekannte Täter stiegen über ein Kellerfenster in das sich in der Sanierung befindliche Mehrfamilienhaus ein und entwendeten diverse Werkzeuge, Maschinen und sonstiges Baumaterial. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die letzte Pressemitteilung, insbesondere auf den Umstand der möglicheren Hehlerei bei dem Erwerb von entwendeten Artikeln wird ausdrücklich hingewiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4719386 In dem aktuellen Fall erfolgte der Abtransport über die Gebäuderückseite, das detaillierte Diebesgut und die Schadenshöhe stehen noch nicht abschließend fest, jedoch kann bereits jetzt festgestellt werden, dass es sich u.a. um Akku-Schrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Flex, Bohr-/Press- und Schleifmaschinen (überwiegend der Marken Makita und Hilti) sowie LED-Strahler in bislang unbekannter Menge handelt. Die Maschinen haben sich Großteils in den dazugehörigen Koffern befunden. Aufgrund der Menge geht die Polizei davon aus, dass der Abtransport durch Zeugen beobachtet worden sein könnte. Hinweise auf verdächtige Personen, die sich in der Nachtzeit bzw. den frühen Morgenstunden an oder im dem Objekt aufgehalten haben oder im Nahbereich beim Transport des Diebesgutes beobachtet worden sind, nimmt die Polizeistation Wangerooge unter der (neuen Rufnummer) 04469/94690-0 oder gerne auch persönlich entgegen.

