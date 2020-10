Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Möbelhalle in Schortens - Täter entwenden eine Säge und Schmuck

Schortens (ots)

In der Zeit vom 04.10.-07.10.2020 drangen unbekannte Täter in eine Möbelhalle in der Jeverschen Straße in Schortens ein und entwendeten u.a. eine Kettensäge und Modeschmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell