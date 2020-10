Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Jever - erheblicher Sachschaden und ein Hund lief vor das Fahrrad

Jever (ots)

Am Donnerstag, 08.10.2020, kam es um kurz vor halb 10 auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Pkw-Gespann die Bahnhofstraße in Richtung Rahrdum und beabsichtigte nach rechts in die Adolf-Ahlers-Straße abzubiegen. Dies übersah die unmittelbar dahinterfahrende 44-Jährige aus Jever und fuhr auf den Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden und die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits einen Tag zuvor kam es im Kleiweg zu einem Verkehrsunfall. Dort fuhr ein 68- jähriger Jeveraner gegen 08:10 Uhr mit seinem Fahrrad und führte seinen Hund mit, als plötzlich während der Fahrt ein anderer Hund vor sein Fahrrad lief, so dass der Mann stürzte. Ein Personalienaustausch wurde veranlasst.

