Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel im Begegnungsverkehr - zwei Radfahrer leicht verletzt

Zetel (ots)

Am Mittwoch, 07.10.2020, kam es gegen 09:40 Uhr zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern im Begegnungsverkehr. Beide benutzten den Radweg der Horster Straße in Höhe Morgenland. Ein 17-Jähriger aus Zetel fuhr Richtung Horsten, als ihm in einer Kurve ein älterer Mann entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Radfahrer, die dadurch stürzten und leicht verletzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell