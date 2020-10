Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Täter entwendet zu Geschäftszeiten in Wilhelmshaven aus einem Baumarkt Werkzeug und flüchtet auf einem Fahrrad - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 07.10.2020, kam es in einem Baumarkt im Heuweg zu dem Diebstahl eines Werkzeugs bzw. einer Baumaschine des Herstellers Makita. Gegen 16:15 Uhr gelang es einer männlichen Person, diesen Artikel zu entwenden und anschließend mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung zu flüchten. Der mutmaßliche Täter soll zur Tatzeit eine blaue Kappe, eine schwarze Oberbekleidung und eine helle Cargo Hose getragen haben. Zeugen, die den Vorfall bzw. die flüchtende Person gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell