Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte zerkratzen den Lack von zwei Fahrzeugen in Jever - beide Fahrzeuge standen an einer öffentlichen, gut befahrenen Straße direkt hintereinander

Jever (ots)

Bereits am 18.09.2020 zerkratzen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 13:30 - 14:45 Uhr den Lack von zwei im Schenumer Weg hintereinander abgestellten Fahrzeugen der Marke Ford Kuga und Suzuki Grand Vitara. Bei dem Abstellort handelt es sich um eine öffentliche und gut frequentierte Straße, beide Fahrzeuge waren an einem naheliegenden Hundeplatz geparkt. Hier haben Unbekannte den Lack zweier Fahrzeuge, am 18.09.2020 zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr, zerkratzt (FOTO). An dem Ford entstand ein Schaden von etwa 2.500 EURO, der andere Schaden kann derzeit nicht näher beziffert werden. Zeugen, die in der Zeit an der gut befahrenen Straße Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

