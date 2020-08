Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken im Biergarten nach Unfallflucht

Hagen (ots)

Am Sonntag, 02.08.2020, kam es zu einem Unfall in Haspe. Nach bisherigen Ermittlungen ging dort gegen 17:20 Uhr ein 43-Jähriger die Straße Auf der Halle in Richtung Büddingstraße entlang. Dort fuhr ein dunkler Volvo an ihm vorbei und touchierte ihn mit dem Außenspiegel. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Anschließend fuhr das Fahrzeug davon. Aufgrund der guten Beschreibung des Wagens konnte eine Streifenwagenbesatzung auf der Fahrt zum Einsatzort den Volvo mit eingeklapptem Außenspiegel auf dem Parkplatz eines Cafés wahrnehmen. Der Fahrer, ein 59-Jähriger, saß im Biergarten. Ein Atemalkoholtest lag bei über 1,5 Promille. Die Polizisten ließen dem Mann zwei Blutproben entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat klärt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (sh)

