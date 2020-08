Polizei Hagen

POL-HA: Warme Wetter löst diverse Polizeieinsätze aus

Hagen (ots)

Die sommerlichen Temperaturen am Wochenende lockte jede Menge Hagener an die frische Luft. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte das zur Folge, das die Geräuschkulisse dadurch anstieg und mehrere Menschen das als zu laut empfanden. Bis in den frühen Morgen des Sonntages mußte die Polizei zu knapp 50 Ruhestörungen im gesamten Stadtgebiet ausrücken. In der Regel wurden vernünftige Gespräche geführt und alle Beteiligten konnten das warme Wochenendwetter geniessen.

