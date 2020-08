Polizei Hagen

POL-HA: Klauen statt Spielen

Hagen (ots)

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr wollte sich eine männliche Person in einer Spielhalle am Hagener Hauptbahnhof nicht an den Spielgeräten vergnügen, sondern hatte Anderes im Sinn. Nach Aussage von Zeugen beabsichtigte er dort Etwas zu klauen. Dies gelang ihm aber nicht und er sollte die Örtlichkeit verlassen. Auch damit war er nicht einverstanden. Deshalb wurde die Polizei gerufen. Als die eintraf, hatte er es sich aber doch überlegt und die Örtlichkeit verlassen.

