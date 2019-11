Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer Südbrookmerland - Zusammenstoß von 2 VW

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer: Am Dienstag, 26.11.2019, kam es gegen 07.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Moordorfer Straße in Georgsfeld. Die 19-jährige Fahrerin eines Opel Corsa kam aus Richtung Tannenhausen und wollte nach links in die Utlandshörner Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 25-jährigen Motorradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Krad-Fahrer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Gesamtschaden wird auf 9.000,- EUR geschätzt.

Südbrookmerland - Zusammenstoß von 2 VW: In Moordorf kam es zu einem Zusammenstoß von zwei PKW. Der 71-jährige Fahrer eines Kombi wollte vom Friesenweg nach links in die Neue Straße einbiegen. Dabei übersah er, dass von links ein Polo kam, der vorfahrtberechtigt war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Polo leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 3.000,- EUR geschätzt.

