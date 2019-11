POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.11.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Täter schlagen mehrfach auf eine Frau ein.

Salzgitter, Reppnersche Straße, 21.11.2019, 23:40 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen zwei Männer auf die Geschädigte ein. Die Hintergründe dieser Tat sind Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und wird in diesem Zusammenhang Vernehmungen durchführen.

Versuchter Trickdiebstahl.

Salzgitter, Thiede, Brotweg, 20.11.2019, 08:45 Uhr bis 21.11.2019, 08:55 Uhr. Zwei unbekannte Täter gelangten unter dem Vorwand, ein Wasserrohr reparieren zu wollen, in die Wohnung eines älteren Ehepaares. Anfänglich verwickelte der erste Täter den Geschädigten in ein Gespäch. Daher gelang es einem zweiten Täter offensichtlich unbemerkt, in die Wohnung zu gehen. Der zweite Täter soll sich schließlich in einen Raum der Wohnung begeben haben, wurde hier jedoch von dem Geschädigten entdeckt. Beide Täter sollen fluchtartig die Wohnung verlassen haben. Es kam nach derzeitigem Ermittlungsstand zu keinem Diebstahl.

Warnhinweis der Polizei: Lassen Sie niemals fremde Personen unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung verweilen. Vergewissern Sie sich über die Auftraggeber, ob tatsächlich ein Auftrag vorliegt, eine entsprechende Arbeit durchzuführen. Im Zweifel können Sie immer die Polizei um Rat und Hilfe bitten.

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Salzgitter, Willi-Blume-Weg, 21.11.2019, 10:00 Uhr-19:00 Uhr. Die Täter hatten offensichtlich versucht, das Fenster eines Wohnhauses aufzubrechen. Bei dem Vorhaben kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Glasbruch, infolgedessen die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 2.000 Euro.

Verkehrsunfall forderte drei verletzte Personen. -Zeugenaufruf-

Salzgitter, Gebhardshagen, Nord-Süd-Straße, 21.11.2019, 16:10 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 26-jährige Fahrer eines BMW die Nord-Süd-Straße, aus Richtung Salzgitter-Lebenstedt kommend, in Richtung Gebhardshagen. An der Einmündung der Straße in Richtung Salzgitter-Heerte ist der Mann offensichtlich infolge einer Unachtsamkeit auf den vor ihm befindlichen Peugeot eines 39-jährigen Mannes aufgefahren. Im Verlaufe des Unfalles stieß der Peugeot schließlich auf den vor ihm befindlichen Ford einer 34-jährigen Frau. Es entstand ein Schaden von mindestens 38.000 Euro. Alle drei Fahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten.

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf machen können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

