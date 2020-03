Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein unbekannter Autofahrer in den Mannheimer Innenstadtquadraten. Zwischen Freitag, 28.02.2020, 17 Uhr und Samstag, 29.02.2020, 13.30 Uhr beschädigte der Unbekannte mit seinem Auto einen im Quadrat S 6 am Straßenrand geparkten 3er BMW am linken hinteren Heck und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle wurden Teile einer Stoßstange aufgefunden, die offenbar vom Unfallverursacher stammen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

