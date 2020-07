Polizei Hagen

POL-HA: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Gegen 11 Uhr ereignete sich am Freitag ein Verkehrsunfall in Hohenlimburg. Ein 71-Jähriger war mit seinem BMW auf der Möllerstraße unterwegs. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, erfasste zwei Fußgänger (20 Jahre alt und 72 Jahre alt), die sich auf einem Gehweg befanden, touchierte eine Hauswand und kam schließlich an einem geparkten Pkw zum Stehen. Die beiden Fußgänger sowie der Fahrer des Autos wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der BMW wurde abgeschleppt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist Bestandteil der Ermittlungen. (ra)

