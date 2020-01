Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25-Jähriger schlägt zu und ruft selbst die Polizei

Geradstetten (ots)

Ein 25-jähriger Mann hat am Dienstagmittag (31.12.2019) gegen 14:00 Uhr am Bahnhof Geradstetten einen Unbekannten angegriffen und kurz darauf selbst den Notruf gewählt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der 25-jährige somalische Staatsangehörige offenbar unvermittelt einen bislang unbekannten Reisenden auf dem Bahnsteig an. Der Unbekannte schlug daraufhin wohl mehrfach auf den Angreifer ein, sodass dieser sich letztendlich von dem Reisenden abgewendet hat. Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann wählte daraufhin selbst den Notruf und alarmierte die Polizei. Als Streifen der Landes- und Bundespolizei am Bahnhof eintrafen, konnte der 25-jährige mit mehreren blutenden Platzwunden im Gesicht, einem ausgeschlagenen Zahn und einer verletzten Zunge angetroffen werden. Der Kontrahent soll unmittelbar nach dem Vorfall zu Fuß geflüchtet sein und konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der junge Mann wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Bundespolizei den unbekannten Beteiligten sowie Zeugen des Vorfalls, die Sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell