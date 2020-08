Polizei Hagen

POL-HA: Offene Tür am Kindergarten

Hagen (ots)

Eine aufstehende Tür an einer Feuerleiter in einem Kindergarten im Rembergviertel löste am Samstag gegen 16:30 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, das es sich um einen Einbruch handelt, wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Das Objekt wude dann durchsucht. Dabei wurde festgestellt, das es sich um keinen Einbruch handelt. Warum die Tür auf war, kann nicht gesagt werden. Sie wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verschlossen.

