POL-WHV: 40-jährige Dienstjubiläen von Manfred Schuld und Udo Brinkmann - "DANKE für vier Jahrzehnte ausdrücklich gute geleistete Arbeit!" (3 Fotos)

Der Leiter des Polizeikommissariats (PK) Varel ließ es sich am 01. Oktober nicht nehmen, um seinen beiden Mitarbeitern Manfred Schuld und Udo Brinkmann persönlich zu danken! Unter Beachtung der strengen Hygieneauflagen war die Runde der Anwesenden zwar klein, die dankenden Worte von Rainer Schönborn jedoch nicht! So erhielten Kriminalhauptkommissar Manfred Schulz, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes vom PK und der Leiter der Polizeistation Bockhorn, Polizeihauptkommissar Udo Brinkmann ihre beiden Urkunden anlässlich ihres 40-jährigen Dienstjubiläums. Rainer Schönborn bedankte sich ausdrücklich für die geleistete gute Arbeit: "Diese Urkundenübergaben möchte ich zum Anlass nehmen, um für vier Jahrzehnte gute Arbeit DANKE zu sagen!" Manfred Schulz begann an der Fachhochschule der Polizei in Hildesheim. Anschließend war er in der Kriminalpolizeiinspektion Osnabrück, bei den dortigen Fachkommissariaten (4 und 5) tätig, ehe er über viele Jahre in verschiedenen Funktionen beim Mobilen Einsatzkommando in Oldenburg seine Erfüllung fand. Seit nunmehr 10 Jahren ist er als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Varel tätig. Schönborn dankte Manfred Schulz insbesondere für seine immer gezeigte Widerstandsfähigkeit und beschrieb "Manni" als leistungsfreudigen und aktiven Führungsbeamten, dem man seine Identifizierung mit dem Polizeiberuf geradezu anmerkt. Schmunzelnd schloss der Leiter des Kommissariats seine kurze Laudatio mit einem Zitat aus einer früheren Beurteilung vom Jubilar ab: "Sein jugendliches, teilweise überschwängliches Wesen, bedarf teilweise noch einer gewissen Reglementierung!" Udo Brinkmann begann seine Polizeiausbildung am 01.10.1980 in Oldenburg und wechselte nach drei Jahren Bereitschaftspolizei in Oldenburg zum damaligen Polizeirevier nach Varel in den Streifendienst. Von dort wechselte er nach sieben Jahren zur Polizeistation nach Bockhorn. "Lieber Udo, du bist nunmehr 36 Jahre und sechs Monate bei der Polizei in Varel und davon fast 30 Jahre in Bockhorn tätig! Für diese Treue und für deine regionale Loyalität, möchte ich mich ausdrücklich bei dir bedanken." Rainer Schönborn bezeichnete Udo Brinkmann als Bockhorner Urgestein und wertschätzte seine Verlässlichkeit und die Ausdauer: "Als guter Schwimmer zeigst du nicht nur im Wasser dein ausgezeichnetes Durchhaltevermögen!" Seinen an Udo Brinkmann gerichteten Dank schloss er damit ab, dass nicht nur Udos polizeiliche Kompetenz geschätzt wird, sondern insbesondere sein freundliches Wesen bei den Bürgerinnen und Bürgern aus Bockhorn Anerkennung findet.

