POL-WHV: Das genaue Hinsehen der geschulten Beamten mit Folgen: Trunkenheit im Verkehr, Fahren trotz Drogenkonsum und ein totalgefälschter Führerschein - Verkehrssicherheitsarbeit in der Polizeiinspektion

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland hat im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit Fahrzeugführer unter die Lupe genommen: Geschulte Polizeibeamtinnen und -beamte der Verfügungseinheit führten am Montagnachmittag, 05.10.2020, im Stadtgebiet Wilhelmshaven mobile Alkohol- und Drogenkontrollen durch und stellten diverse Verstöße fest. "Das Ergebnis war aus verkehrssicherheitsrelevanten Aspekten ernüchternd" so das vorweggenommene Resümee von Uwe Schönheim, Leiter der Verfügungseinheit. Bei zwei jungen Fahrzeugführern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren stellten die Kontrollkräfte fest, dass sie mit ihren Fahrzeugen unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Beide bereits vor Ort durchgeführten Testergebnisse bestätigten den vorherigen THC-Konsum. Den verantwortlichen Fahrzeugführern droht eine Geldbuße in Höhe von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Eine andere kontrollierte Fahrzeugführerin lenkte ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol im öffentlichen Straßenverkehr. Bei ihr ergab der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 2,16 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. "Auf die Dame kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, der Führerscheinentzug mit sich anschließender MPU (Medizinisch-Psychologischer-Untersuchung) und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu" erklärt Schönheim die Folgen des unverantwortlichen Verhaltens im Straßenverkehr. Im weiteren Verlauf der Kontrollaktion stellten die Beamten außerdem die Totalfälschung eines Führerscheins fest. Bei der Überprüfung eines Fahrzeugführers und anschließender Inaugenscheinnahme dessen Führerscheins auf Grundlage des Vorhandenseins von Sicherheitsmerkmalen bestätigte sich der vorher gehegte Verdacht. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt war hier beendet. Gegen den 30-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. "Wie wichtig diese Kontrollen und damit unsere aktive Verkehrssicherheitsarbeit ist, machen die im Rahmen unserer Aktion gefährdenden Ergebnisse deutlich" betont Schönheim und kündigt auch für die Zukunft verstärkte Verkehrskontrollen an.

