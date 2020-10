Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Sande - nach Vorfahrtsverstoß Radfahrerin schwerverletzt und hoher Sachschaden nach einem Auffahrunfall

Sande (ots)

Am Dienstagvormittag, 06.10.2020, kam es gegen 11:15 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin. Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Straße Am Markt und beabsichtigte nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 62-jährige Radfahrerin, die den Geh- bzw. Radweg der Hauptstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß kam die 62-Jährige zu Fall und verletzte sich durch den Sturz schwer, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Außerdem kam es am frühen Abend auf der Bundesstraße 436 zu einem weiteren Verkehrsunfall. Gegen 18:15 Uhr befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW die Straße Altgödenserhörn, aus Richtung Sande kommend, und bog nach rechts auf die Bundesstraße 436 ab. Ca. 60 m nach der Einmündung fuhr ein 51-jähriger Fahrer, vermutlich aus Unachtsamkeit, eines Pkw Skoda auf den vor ihm fahrenden VW auf. Der entstandene Sachschaden wurde bei der Unfallaufnahme auf insgesamt 8000,- Euro geschätzt.

