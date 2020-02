Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus PKW

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 16:30 und 19:30 Uhr das Autoradio und mehrere Musik-CDs aus einem BMW der 5er-Baureihe. Während die Besitzer einkaufen waren, war das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Burgstraße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellten die Besitzer zudem Beschädigungen an den Türschlössern des Wagens fest. |pvd

