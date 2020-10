Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in Wilhelmshaven - Polizei ermittelt wegen wechselseitig begangenen Körperverletzungen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag, 06.10.2020, kam es in der Paul-Hug-Straße zwischen jugendlichen Schülern zu einer Auseinandersetzung, bei dem u.a. ein 16-Jähriger geschlagen und getreten wurde. Der Hintergrund dieses Streits ist derzeit unklar, die Polizei ermittelt wegen wechselseitig begangenen Körperverletzungen, die Ermittlungen dauern an.

