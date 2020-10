Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung in Wilhelmshaven - eine Person leichtverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Eine 26-jährige Fahrerin eines Pkw Ford befuhr am Dienstagmorgen, 06.10.2020, gegen 09:10 Uhr die Werftstraße in nördliche Richtung. Zeitgleich befuhr eine 60-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai die Werftstraße in südliche Richtung, um nach links in die Bismarckstraße, Fahrtrichtung Osten, einzubiegen. Im Kreuzungsbereich übersah die 60-Jährige den entgegenkommenden und bevorrechtigten Pkw Ford, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

