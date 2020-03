Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/L1083 - Fahrzeug der Straßenmeisterei kippte um

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein Unimog der Straßenmeisterei die L 1083 zwischen Heidenheim und Giengen. Im Bereich der Christophsruhe kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Unimog kippte auf die Seite und blieb auf dem Feldweg daneben liegen. Verletzt wurde niemand. Am Unimog entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000EUR. Die Fahrbahn war bis um 01.00 Uhr gesperrt.

