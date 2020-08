POL-AUR: Wittmund - Mehrere Personen bei Auffahrunfall verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Wittmund sind am Mittwoch mehrere Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhren gegen 16.10 Uhr auf der Esenser Straße in Höhe Peldemühle hintereinander ein VW Polo, ein VW Golf und ein VW Touran. Als die Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten, übersah dies offenbar ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer. Er fuhr auf, wodurch alle Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden. Die beiden Insassen des BMW sowie vier Insassen des VW Touran wurden leicht verletzt.

