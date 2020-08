Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Auto aufgebrochen; Ihlow - Radfahrerin verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Auto aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Moordorf einen Opel Astra aufgebrochen. Die Täter zerschlugen die Beifahrerscheibe und entwendeten aus dem Fahrzeug Wertgegenstände. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 6.40 Uhr, im Sonnenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Radfahrerin verletzt

Eine 32 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstag in Ihlow bei einem Unfall verletzt worden. Die Frau war gegen 17 Uhr auf dem Radweg des Münkeweg unterwegs. In Höhe Brunnenweg kreuzte ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer den Radweg und übersah dabei die 32-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau stürzte und leicht verletzt wurde.

