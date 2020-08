POL-AUR: Wittmund - Kleidercontainer brannte

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In Wittmund kam es am Mittwochmorgen zu einem Brandgeschehen in einem Altkleidercontainer. Der Container in der Langeoogstraße fing aus noch ungeklärter Ursache Feuer und wurde vollständig zerstört. Ein angrenzender Container wurde durch die Flammen beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 5 Uhr und 5.45 Uhr Personen in dem Bereich beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

