Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Sachbeschädigungen; Osteel - Geschädigte als Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Sachbeschädigungen

Auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Hage ist es zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte betraten zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, den Außenbereich der Tagesstätte in der Raiffeisenstraße und beschädigten dort unter anderem ein Spielhaus. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Osteel - Geschädigte als Zeugen gesucht

In Osteel ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines blauen Mitsubishi war auf der Brookmerlander Straße in Richtung Osteel unterwegs und fuhr nach ersten Erkenntnissen teilweise auf die Gegenfahrspur. In Osteel kam er von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Die Polizei bittet geschädigte Autofahrer, sich als Zeugen zu melden. Personen, die am Dienstagnachmittag auf der Brookmerlander Straße mit dem Auto fuhren und Angaben zu dem auffälligen Fahrverhalten des Mitsubishi-Fahrers machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell