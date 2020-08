POL-AUR: Aurich - Kennzeichen gestohlen // Südbrookmerland/Georgsheil - Containeraufbrüche //Wiesmoor - Rote Warnleuchten gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Von einem Ford Fiesta wurde am letzten Wochenende das amtliche Kennzeichen, AUR-HB 380, gestohlen Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Schotterparkplatz in der Nicolaistraße in Aurich. Wer Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls oder Verbleib des gestohlenen Kennzeichens geben kann, möge sich bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215 melden.

Am letzten Wochenende wurden im Gewerbegebiet in Georgsheil auf einer Baustelle mehrere Baucontainer aufgebrochen. Die Täter hatten es offensichtlich auf dort gelagertes Werkzeug abgesehen. Zunächst öffneten die bislang Unbekannten einen Bauzaun, um an die Container zu gelangen. Erbeutet wurde diverses Werkzeug, darunter ein Nivelliergerät, verschiedene Winkelschneider, Bolzenschneider, Ladegeräte sowie Bohrmaschinen. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Am letzten Wochenende wurden von einer Baustelle an der Mullberger Straße vier rote Warnleuchten gestohlen. Der Diebstahl wurde gestern bei der Wiesmoorer Polizei gemeldet. Die Blinkleuchten standen an der Baustellenabsperrung. Dort wird zur Zeit der Radweg saniert. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Polizeistation in Wiesmoor unter 04944/9169110 entgegen.

