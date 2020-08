POL-AUR: Norden/Westermarsch - Unfallzeugen gesucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Am 03.08.2020, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein Norder mit seinem Wohnmobil die Ziegeleistraße in Norden in Fahrtrichtung Westermarscher Straße. Bei starkem Regen kam ihm zwischen dem Neuseedeicher Weg und der Landesstraße ein weißes Wohnmobil entgegen. Der Fahrer/in fuhr nicht möglichst weit rechts, sodass es zu einer Berührung der Fahrerseitenspiegel kam. Der Fahrer des verursachenden Wohnmobils setzte seine Fahrt in Richtung Norddeich fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Möglicherweise sollen sich an dem Wohnmobil ausländische Kennzeichen befunden haben. Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter Tel.: 049319210 in Verbindung zu setzen.

