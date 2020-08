POL-AUR: Großheide - Radfahrerin angefahren und die Flucht ergriffen // Großheide - Fahrer betrunken - Krad fällt gegen Pkw // Berumbur - Betrunkener E-Scooter Fahrer

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, ereignete sich auf der Großheider Straße eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände auf die Großheider Straße. Dabei übersah er eine von rechtskommende Fahrradfahrerin, die auf dem bevorrechtigten Radweg fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß und die 64-Jährige stürzte. Sie verletzte sich dabei und kam ins Krankenhaus. Der Verursacher stieg kurz aus und suchte anschließend das Weite, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der flüchtige Fahrer wird folgendermaßen beschrieben: Ca. 20 bis 30 Jahre alt, europäisches Aussehen und eine kräftige Statur. Er hat dunkle Haare und trug einen Vollbart. Die Person soll einen silbernen VW Golf gefahren haben. Im Fahrzeug soll noch eine weitere Person gesessen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen.

In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Westerender Straße in Großheide. Er steht in Verdacht alkoholisiert gewesen zu sein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Als der junge Fahrer das Zweirad abstellte, fiel es gegen ein geparktes Auto. Dem 21-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei einen 19-jährigen Fahrer eines E-Scooter auf der Hauptstraße in Berumbur. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem 19-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. Hinzu kam, dass der E-Scooter nicht versichert war.

