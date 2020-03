Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte treiben Unwesen in Kleingartenanlage

Hamm-Pelkum (ots)

In der Nacht von Dienstag, 3. März (20 Uhr), auf Mittwoch, 4. März (7.30 Uhr), kam es zu Sachbeschädigungen und Hausfriedensbrüchen in einer Kleingartenanlage an der Kamener Straße. Unbekannte beschädigten unter anderem das Haupteingangstor. Zudem brachen sie das Schloss eines Laubentors auf und öffneten anschließend einen Hundezwinger, sodass ein Hund in der Anlage frei herum lief. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

