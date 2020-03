Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim

Hamm-Mitte (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 4. März (19.15 Uhr) und Donnerstag, 5. März (11.15 Uhr) hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Vereinsheims an der Grünstraße auf. Sie drangen in das Gebäude ein, traten eine innenliegende Tür gewaltsam auf und entwendeten einen Fernseher. Anschließend flüchteten sie durch ein anderes Fenster. Im Gebäude wurde zudem eine Fensterscheibe beschädigt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

