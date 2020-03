Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gestohlener Laptop bei Ladendieb gefunden

Hamm (ots)

Am 4. März wurde die Polizei gegen 11.45 Uhr zur Klärung eines Ladendiebstahls in einen Lebensmittelladen am Caldenhofer Weg gerufen. Vor Ort wurde ein tatverdächtiger 34-Jähriger aus Hamm angetroffen. Bei der Kontrolle wurde ein hochwertiger Laptop bei dem Mann gefunden. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Laptop gestohlen wurde. Er wurde aus Büroräumen an der Gustav-Heinemann-Straße entwendet. Seine rechtmäßigen Besitzer können sich freuen: die Polizei wird ihnen den Laptop bald zurückgeben können. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell